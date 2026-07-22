عمران خان اور فضل الرحمان کا گٹھ جوڑ ممکن ہے؟ شائع 22 جولائ 2026 01:21pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Islamabad Power Politics Imran Khan Fazlur Rehman Possible Alliance Speculation - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ارجنٹائن ورلڈ کپ کیوں ہارا؟ 5 بڑی وجوہات میسی کا خواب چکنا چور؛ اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح بن گیا بڑھاپا یا بیماری؟ سلمان خان کی نئی ویڈیو سے مداح پریشان ارجنٹائن ورلڈ کپ کیوں ہارا؟ 5 بڑی وجوہات میسی کا خواب چکنا چور؛ اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح بن گیا بڑھاپا یا بیماری؟ سلمان خان کی نئی ویڈیو سے مداح پریشان تازہ ترین بحری جہازوں پر حملے؛ 'طاقت کے استعمال کا حق رکھتے ہیں': پاکستان کی یمنی حوثی ملیشیا کو تنبیہ پہاڑ، صحرا اور جزائر پر مشتمل 'قدرتی قلعہ'، ایران پر زمینی حملہ کیوں آسان نہیں؟ خیبرپختونخوا اور پنجاب میں بارشوں سے سیلاب، متعدد افراد جاں بحق اور زخمی