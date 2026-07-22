Pete Hegseth | Iran War Cost | US Senate Clash - Aaj News

Pete Hegseth | Iran War Cost | US Senate Clash - Aaj News
Published 22 Jul, 2026 04:10pm
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Pete Hegseth | Iran War Cost | US Senate Clash - Aaj News
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