Shangla Top Road Incident | Mingora Route | KPK Update - Aaj Pakistan News

Shangla Top Road Incident | Mingora Route | KPK Update - Aaj Pakistan News
Published 23 Jul, 2026 08:50pm
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Shangla Top Road Incident | Mingora Route | KPK Update - Aaj Pakistan News
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