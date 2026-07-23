وزیرِ تعلیم کو نہ ہٹایا تو استعفے کی تحریک مودی تک جائے گی، ابھیجیت دیپکے
بھارت میں طلبہ تحریک کی قیادت کرنے والی کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے وزیراعظم نریندر مودی کو خبردار کیا ہے کہ اگر وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کو برطرف نہ کیا گیا تو احتجاج کا رخ براہِ راست وزیراعظم کے استعفے کی جانب ہو جائے گا۔
نئی دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی صدر ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر وزیراعظم نریندر مودی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ قبول کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو معاملہ صرف وزیرِ تعلیم کے استعفے تک محدود نہیں رہے گا بل کہ وزیراعظم کے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑے گا۔
ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ ایک ناکام اور نااہل وزیر اس ملک کے کروڑوں طلبہ سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت ایک ناکام وزیر کو طلبہ کے مستقبل پر ترجیح دیتی ہے تو عوام انتخابات میں اس کا جواب دیں گے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے کروڑوں نوجوان موجودہ تعلیمی پالیسیوں اور امتحانی نظام سے شدید مایوس ہیں اور حکومت کو ان کے تحفظات کا فوری ازالہ کرنا چاہیے۔
سی جے پی کی قیادت نے واضح کیا کہ طلبہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور وزیرِ تعلیم کی برطرفی سمیت مطالبات تسلیم نہیں کرتی۔