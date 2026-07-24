لاہور میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب میں تبدیل، شہریوں کی پریشانی میں اضافہ
لاہور میں ہونے والی موسلا دھار بارش نے معمولاتِ زندگی متاثر کر دیے ہیں۔ طویل وقت تک جاری رہنے والی بارش نے سڑکیں تالاب میں تبدیل کردی ہیں جس سے شہریوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔
محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور میں آج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع میں ہونے والی مون سون بارشوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 44 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
لاہور میں بارش سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ شدید بارشوں کے دوران مخدوش اور بوسیدہ مکانات گرنے سمیت مختلف حادثات پیش آئے، جن کے نتیجے میں ایک مرد اور ایک بچہ زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 44 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
سوشل میڈیا پر لاہور شہر کی بارش کے بعد ہونے والے نقصانات کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔
برطانوی نژاد پاکستانی سیاسی تجزیہ کار، صحافی اور وکیل ڈاکٹر شمع جونیجو نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔
پاکستان میں گاڑیوں کے سب سے بڑے آٹوز پورٹل پاک وہیلز کی جانب سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر تصاویر اپ لوڈ کی گئیں جس کے کیپش میں لکھا گیا کیا کہ لاہور میں شدید بارش کے باعث پارکنگ ایریا میں پانی بھرنے سے گاڑیاں زیرِ آب آنے کی اطلاعات ہیں۔
اس کے علاوہ لاہور کے ڈی ایچ اے میں بھی گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا رہا۔ سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ نے بھی اپنے گھر کے قریب کھڑے پانی کی ویڈیو بناتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے شکوہ کیا۔