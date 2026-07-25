Trump Urges Saudi Arabia to Join Abraham Accords - Aaj News

Trump Urges Saudi Arabia to Join Abraham Accords - Aaj News
Published 25 Jul, 2026 12:00pm
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Trump Urges Saudi Arabia to Join Abraham Accords - Aaj News
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