Petrol Price Hike | Diesel Price Increase | Pakistan Fuel Update - Aaj News

Petrol Price Hike | Diesel Price Increase | Pakistan Fuel Update - Aaj News
Published 25 Jul, 2026 02:00pm
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Petrol Price Hike | Diesel Price Increase | Pakistan Fuel Update - Aaj News
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