Shikarpur Water Crisis | Canal Water Shortage | Farmers Concern - Aaj Pakistan News

Shikarpur Water Crisis | Canal Water Shortage | Farmers Concern - Aaj Pakistan News
Published 25 Jul, 2026 08:50pm
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Shikarpur Water Crisis | Canal Water Shortage | Farmers Concern - Aaj Pakistan News
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