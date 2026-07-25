India Education Minister Resigns | Gen Z Protests | Modi Government - Aaj Pakistan News

India Education Minister Resigns | Gen Z Protests | Modi Government - Aaj Pakistan News
Published 25 Jul, 2026 09:30pm
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India Education Minister Resigns | Gen Z Protests | Modi Government - Aaj Pakistan News
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