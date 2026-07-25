جنوبی وزیرستان: چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، خودکش بمبار سمیت 4 دہشت گرد ہلاک
جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے خودکش بمبار سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
پاک فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے بارودی مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دھماکا خیز مواد سے بھری گاڑی کو تباہ کرکے حملہ ناکام بنا دیا۔
بیان کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکش بمبار کو ہلاک جب کہ مزید تین دہشت گردوں کو ایک قریبی عمارت میں محصور کر لیا۔ بعد ازاں کلیئرنس آپریشن کے دوران دیگر تین دہشت گردوں بھی ہلاک ہوگئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی کے بعد علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسدادِ دہشت گردی مہم دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔