Petrol Price Hike Pakistan | Peshawar Budget Hit by Fifth Increase - Aaj News

Petrol Price Hike Pakistan | Peshawar Budget Hit by Fifth Increase - Aaj News
Published 25 Jul, 2026 09:05pm
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Petrol Price Hike Pakistan | Peshawar Budget Hit by Fifth Increase - Aaj News
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