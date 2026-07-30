یو اے ای میں ویزا مسائل کے شکار افراد کو فوراً دبئی امیگریشن آفس پہنچنے کی ہدایت
دبئی کی امیگریشن اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات میں ویزا سے متعلق مشکلات کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے خصوصی سہولتوں اور امدادی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے تمام افراد بلا جھجھک متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں تاکہ ان کے مسائل کو سنا جا سکے اور ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔
دبئی امیگریشن کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد احمد المری نے بدھ کے روز ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ جن افراد کو ویزا سے متعلق کسی بھی قسم کی مشکل پیش آ رہی ہے، وہ اپنی صورتِ حال سے حکام کو آگاہ کریں اور مدد حاصل کرنے کے لیے الاویر سینٹر کا رخ کریں۔ اس موقع پر امیگریشن کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
انہوں نے بتایا کہ ایسے افراد جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، انہیں رہائش فراہم کی جائے گی۔ اسی طرح ضرورت مند افراد کے لیے مفت کھانے اور دیگر بنیادی سہولتوں کا بھی انتظام کیا جائے گا تاکہ وہ مشکل حالات میں بہتر انداز میں زندگی گزار سکیں۔
لیفٹیننٹ جنرل محمد احمد المری نے کہا کہ صحت سے متعلق مسائل رکھنے والے افراد کو بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ ان کے مطابق مفت طبی معائنہ کیا جائے گا جبکہ ضرورت پڑنے پر دانتوں کے علاج کی سہولت بھی بغیر کسی فیس کے مہیا کی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے افراد جو کسی وجہ سے اپنے آبائی ممالک واپس نہیں جا پا رہے، ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے بھی حکام تعاون کریں گے۔ متعلقہ ادارے ان رکاوٹوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کی واپسی میں حائل ہیں۔
دبئی امیگریشن نے اس مقصد کے لیے ایک نیا مرکز بھی قائم کیا ہے جہاں دبئی میں پھنسے ہوئے سیاحوں اور روزگار کی تلاش میں آنے والے افراد کی رہنمائی اور مدد کی جائے گی۔
لیفٹیننٹ جنرل محمد احمد المری کا کہنا تھا کہ سیاحوں اور ملازمت کے خواہش مند افراد کو مہمان سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکام ان کے مسائل کو توجہ سے سنیں گے اور انہیں مناسب حل فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔