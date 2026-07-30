خضدار: سیکیورٹی فورسز نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں تباہ کردیں، 4 دہشتگرد ہلاک
سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خضدار میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر کامیاب آپریشن کیا، جہاں ’فتنہ الہندوستان‘ سے وابستہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران بارودی مواد سے بھری 2 گاڑیاں تباہ کردیں، جن میں موجود 4 دہشت گرد ہلاک ہوگئے ہیں۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سکیورٹی فورسز نے 30 جولائی کو بلوچستان کے ضلع خضدار میں خفیہ اطلاع پر مبنی آپریشن کیا، آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم تنظیم ”فتنہ الہندوستان“ سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران بارودی مواد سے بھری دو گاڑیوں کو جنہیں وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے طور پر تیار کیا گیا تھا، سیکیورٹی فورسز نے ان کی نقل و حرکت کا بروقت سراغ لگا کر انہیں روک لیا اور فوری کارروائی کرتے ہوئے بارود سے بھری دونوں گاڑیوں کو تباہ کردیا جب کہ انہیں چلانے والے بھارتی سرپرستی میں سرگرم 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشے کے پیش نظر کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے، وفاقی ایپکس کمیٹی کے منظور کردہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ”عزمِ استحکام“ کے وژن کے مطابق سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک بلا تعطل انسداد دہشت گردی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔
خضدار سے ہی 3 افراد کی لاشیں برآمد
دوسری جانب بلوچستان کے ضلع خضدار سے ہی 3 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں جب کہ لاشوں کو اسپتال منتقل کردیا گیا ہے، جن کا تعلق خضدار کے علاقے مولہ سے بتایا جارہا ہے۔