موبائل فون رات کو چارج کریں یا صبح، بیٹری کب خراب ہوتی ہے؟
اسمارٹ فون استعمال کرنے والے بیشتر افراد کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ فون کو رات کے وقت چارج کرنا زیادہ بہتر ہے یا صبح۔ کچھ لوگ سونے سے پہلے موبائل چارجر سے لگا دیتے ہیں، جبکہ کچھ صبح اٹھ کر بیٹری چارج کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا طریقہ بیٹری کی صحت اور عمر کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو ماہرین کی رائے اور جدید اسمارٹ فون ٹیکنالوجی کی روشنی میں یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔
ٹیکنالوجی ماہرین کے مطابق رات بھر فون چارجنگ پر لگانے میں عام طور پر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ جدید اسمارٹ فونز میں ایسے ذہین فیچرز اور سینسرز موجود ہوتے ہیں جو بیٹری مکمل چارج ہونے پر بجلی کی فراہمی کو خودکار طریقے سے کنٹرول کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رات بھر چارجنگ پر چھوڑ دینے سے عام حالات میں فون کے پھٹنے یا اوور چارج ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔
تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات بھر چارجر سے منسلک رکھنا ہمیشہ بہترین عادت ہے۔ اگرچہ فون مکمل چارج ہونے کے بعد تقریباً بجلی لینا بند کر دیتا ہے، لیکن چارجر سے مسلسل جڑا رہنے کی وجہ سے بیٹری پر ہلکا سا وولٹیج دباؤ برقرار رہتا ہے۔
اس کے علاوہ فاسٹ چارجنگ کے دوران فون کا درجہ حرارت بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ معمول روزانہ کئی ماہ یا کئی سال تک جاری رہے تو وقت کے ساتھ بیٹری کی مجموعی عمر میں آہستہ آہستہ کمی آ سکتی ہے۔
دوسری جانب ماہرین صبح کے وقت فون چارج کرنے کو نسبتاً بہتر عادت قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں صارف اپنی ضرورت کے مطابق فون چارج کرکے بروقت چارجر الگ کر سکتا ہے، جس سے بیٹری زیادہ دیر تک صحت مند رہتی ہے۔
ماہرین کے مطابق بیٹری کی بہترین کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے اسے عموماً 20 فیصد سے 80 فیصد کے درمیان رکھنا زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس حد میں چارجنگ رکھنے سے بیٹری پر کیمیائی دباؤ کم پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی کارکردگی اور عمر دونوں بہتر رہتی ہیں۔
اگر آپ رات کے وقت ہی فون چارج کرنے پر مجبور ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جدید اینڈرائیڈ اور آئی فون ڈیوائسز میں ”اڈاپٹیو چارجنگ“ یا ”آپٹمائزڈ بیٹری چارجنگ“ جیسے فیچرز موجود ہوتے ہیں، جو صارف کے روزمرہ معمولات کو مدنظر رکھتے ہوئے بیٹری کو آہستہ آہستہ چارج کرتے ہیں اور مکمل چارج اسی وقت کرتے ہیں جب فون استعمال کرنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بیٹری پر غیر ضروری دباؤ کم ہو جاتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف رات بھر چارج کرنا ہی بیٹری کی عمر کم ہونے کی واحد وجہ نہیں، بلکہ زیادہ گرمی بھی بیٹری کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اگر چارجنگ کے دوران فون غیر معمولی حد تک گرم ہو جائے، یا اس وقت بھاری گیمز کھیلی جائیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کی جائے یا دیگر طاقتور ایپس استعمال کی جائیں تو بیٹری پر اضافی دباؤ پڑ سکتا ہے۔
اسی طرح غیر معیاری چارجر اور کیبل کا استعمال بھی بیٹری کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ اصل یا معیاری چارجر استعمال کریں اور فون کو تکیے، کمبل یا ایسی جگہ پر چارج نہ کریں جہاں گرمی آسانی سے خارج نہ ہو سکے، کیونکہ زیادہ درجہ حرارت بیٹری کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق فون کی بیٹری کو ہر بار صفر فیصد تک ختم ہونے دینا بھی مناسب نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹری تقریباً 20 فیصد تک پہنچنے پر اسے چارج کر لیا جائے اور اگر ممکن ہو تو 80 فیصد کے قریب چارجر الگ کر دیا جائے۔ یہ عادت بیٹری کو زیادہ عرصے تک اچھی حالت میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔
ماہرین کے مطابق اگرچہ رات بھر فون کو چارج پر چھوڑنا اب پہلے جتنا خطرناک نہیں رہا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فون کی بیٹری زیادہ عرصے تک بہترین کارکردگی دکھائے تو صبح یا ضرورت کے مطابق چارج کرنا، اڈاپٹیو چارجنگ فیچر استعمال کرنا، معیاری چارجر کا انتخاب کرنا، فون کو زیادہ گرم ہونے سے بچانا اور بیٹری کو 20 سے 80 فیصد کے درمیان رکھنے کی عادت اپنانا بہتر انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔