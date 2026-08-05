Trump and Qatar Emir Discuss Efforts to Advance US-Iran Talks - Aaj News

Trump and Qatar Emir Discuss Efforts to Advance US-Iran Talks - Aaj News
Published 05 Aug, 2026 12:00pm
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Trump and Qatar Emir Discuss Efforts to Advance US-Iran Talks - Aaj News
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