آج نیوز کے رپورٹر پر پولیس کا تشدد شائع 05 اگست 2026 03:15pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Journalists Protest After Aaj News Reporter Briefly Detained in Lahor تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا سعودی عرب کا پاکستان سمیت 4 ممالک کے عمرہ زائرین کو فوڈ واؤچرز دینے کا فیصلہ عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا سعودی عرب کا پاکستان سمیت 4 ممالک کے عمرہ زائرین کو فوڈ واؤچرز دینے کا فیصلہ تازہ ترین 'آبنائے ہرمز آج کُھل جائے گی': ٹرمپ کا دعویٰ؛ ایران کا انکار حوثی ناکہ بندی کے باوجود پاکستانی تیل بردار جہاز باب المندب سے نکلنے میں کامیاب 'اسپیس ایکس' کا 4 ہزار کلو وزنی بے قابو راکٹ چاند سے ٹکرا گیا