Mojtaba Khamenei | Major General Ali Abdullah | Iran Army Chief of Staff - Aaj News

Mojtaba Khamenei | Major General Ali Abdullah | Iran Army Chief of Staff - Aaj News
Published 10 Aug, 2026 10:55pm
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Mojtaba Khamenei | Major General Ali Abdullah | Iran Army Chief of Staff - Aaj News
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