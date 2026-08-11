Trump Iran Compensation Demand | Strait of Hormuz | US Iran Tensions - Aaj News

Trump Iran Compensation Demand | Strait of Hormuz | US Iran Tensions - Aaj News
Published 11 Aug, 2026 10:10am
ویڈیوز
Trump Iran Compensation Demand | Strait of Hormuz | US Iran Tensions - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین