Turkey PKK Bill | 468 Votes | Terror-Free Turkey Bill Approved - Aaj News

Turkey PKK Bill | 468 Votes | Terror-Free Turkey Bill Approved - Aaj News
Published 11 Aug, 2026 10:10am
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Turkey PKK Bill | 468 Votes | Terror-Free Turkey Bill Approved - Aaj News
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