50-Foot Breach in Garhi Hassan Canal Floods Farmland in Thul - Aaj News

50-Foot Breach in Garhi Hassan Canal Floods Farmland in Thul - Aaj News
Published 11 Aug, 2026 12:00pm
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50-Foot Breach in Garhi Hassan Canal Floods Farmland in Thul - Aaj News
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