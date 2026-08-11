میر رضا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مبینہ ہیر پھیر، پولیس کیا چھپا رہی ہے؟ شائع 11 اگست 2026 12:05pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Mir Raza Case | Postmortem Report Controversy | Police Investigation | News Insight Amir Zia تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین 1947 میں دبئی کس طرح پاکستان کا حصہ بنتے بنتے رہ گیا؟ معروف 73 سالہ بھارتی فلم ساز ریپ اور جنسی ہراسانی کے مقدمے میں گرفتار حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی 1947 میں دبئی کس طرح پاکستان کا حصہ بنتے بنتے رہ گیا؟ معروف 73 سالہ بھارتی فلم ساز ریپ اور جنسی ہراسانی کے مقدمے میں گرفتار حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی تازہ ترین فرانزک رپورٹ میں میر رضا کی لاش کی شناخت، والدین کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا میر رضا کی شرٹ کی کیمیکل رپورٹ موصول، تیزاب اور بے ہوشی کی دوا کے استعمال کی تصدیق پیٹرول پمپس پھر بند ہونے کا خدشہ، ڈیلرز کا حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹی میٹم