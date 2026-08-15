خریداروں کے لیے خوشخبری، سونا مزید سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
ملک میں سونے کی قیمت میں مزید کمی ہوگئی، فی تولہ سونا 500 روپے سستا ہونے کے بعد 4 لاکھ 59 ہزار 936 روپے کا ہوگیا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت 429 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 94 ہزار 320 روپے ہوگئی۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 5 ڈالر کمی کے بعد 4 ہزار 375 ڈالر فی اونس ہوگئی ہے۔
صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا جارہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر اور بین الاقوامی معاشی صورتحال مقامی مارکیٹ میں سونے کے نرخوں کے تعین میں اہم عوامل ہیں۔
صارفین اور سرمایہ کار سونے کی قیمتوں میں مزید ردوبدل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ آئندہ سیشن میں عالمی مارکیٹ کے رجحان کے مطابق سونے کی قیمت میں مزید کمی یا اضافہ متوقع ہے۔
دوسری جانب ایران امریکا کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔