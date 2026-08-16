Security Forces Conduct Successful Intelligence-Based Operation in Kharan - Aaj News

Security Forces Conduct Successful Intelligence-Based Operation in Kharan - Aaj News
Published 16 Aug, 2026 01:00pm
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Security Forces Conduct Successful Intelligence-Based Operation in Kharan - Aaj News
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