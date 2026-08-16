Karachi Rangers | CTD Joint Operation | Shehzad Alias Dinger Arrested | Weapons Recovered - Aaj News

Karachi Rangers | CTD Joint Operation | Shehzad Alias Dinger Arrested | Weapons Recovered - Aaj News
Published 16 Aug, 2026 01:00pm
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Karachi Rangers | CTD Joint Operation | Shehzad Alias Dinger Arrested | Weapons Recovered - Aaj News
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