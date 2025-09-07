لائیو ٹی وی  
اتوار, ستمبر 07, 2025  
13 Rabi ul Awal 1447  
پی سی بی نے پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کی ٹرائی سیریز کا اعلان کر دیا

ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہو گی۔
aqeel-ahmed عقیل احمد
اپ ڈیٹ 07 ستمبر 2025 05:45pm
کھیل

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کی ٹرائی سیریز کا اعلان کردیا ہے۔ پاکستان پہلی بارٹی ٹوئنٹی ٹرائی سیریز کی میزبانی کرے گا۔

ذرائع کے مطابق ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہو گی۔

17 نومبر کو پہلا میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

19 نومبر کو سری لنکا اور افغانستان کا میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ یہ افغانستان کا پاکستان میں پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ہوگا۔

باقی پانچ میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل 29 نومبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔

پی سی بی کے چیف اپریٹنگ آفیسر (سی او او) سمیر احمد سید کے مطابق یہ ٹرائی سیریز ٹی 20 ورلڈ کپ کی تیاری کا بہترین موقع ہے۔

afghanistan

پاکستان

Sri Lanka

t20 cricket

PAKISTAN CRICKET BOARD (PCB)

announces

Tri nation series

