پی سی بی نے پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کی ٹرائی سیریز کا اعلان کر دیا
ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہو گی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کی ٹرائی سیریز کا اعلان کردیا ہے۔ پاکستان پہلی بارٹی ٹوئنٹی ٹرائی سیریز کی میزبانی کرے گا۔
ذرائع کے مطابق ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہو گی۔
17 نومبر کو پہلا میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
19 نومبر کو سری لنکا اور افغانستان کا میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ یہ افغانستان کا پاکستان میں پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ہوگا۔
باقی پانچ میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل 29 نومبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔
پی سی بی کے چیف اپریٹنگ آفیسر (سی او او) سمیر احمد سید کے مطابق یہ ٹرائی سیریز ٹی 20 ورلڈ کپ کی تیاری کا بہترین موقع ہے۔
afghanistan
پاکستان
Sri Lanka
t20 cricket
PAKISTAN CRICKET BOARD (PCB)
announces
Tri nation series
