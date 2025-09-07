تین ملکی ٹی20 سیریز کا ٹائٹل پاکستان کے نام، افغانستان کو 75رنز سے عبرتناک شکست
پاکستان نے تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ شارجہ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں گرین شرٹس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کو 75 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی۔
پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔ ٹاپ آرڈر میں مڈل آرڈر نے ذمہ داری سے بیٹنگ کی اور ٹیم کو قابلِ دفاع اسکور تک پہنچایا۔
142 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم 16 ویں اوور میں 66 رنز بناکر پویلین لوٹ گئی، کپتان راشد خان 17 اور صدیق اللہ اٹل 13 رنز بنائے جبکہ دیگر کوئی کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہوسکا۔
پاکستانی بولر محمد نواز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 2، 2 جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانیوالے فائنل میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے افغانستان کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کو ترجیح دی تاہم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔
پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب نے کیا جو سود مند ثابت نہ ہوسکا اور اوپنر بلے باز صاحبزادہ فرحان بغیر کوئی رن سکور کئے پویلین لوٹ گئے جبکہ صائم ایوب 17 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
قومی ٹیم کی تیسری وکٹ 51 کے مجموعی اسکور پر گری جب فخر زمان 27 رنز بناکر چلتے بنے، حسن نواز 15 ، محمد حارث 2 ، سلمان علی آغا 24، محمد نواز 25 اور فہیم اشرف 15 رنز بناکر پویلین لوٹ گئے۔
یاد رہے کہ لیگ مرحلے میں پاکستان اور افغانستان دونوں نے تین تین میچز جیتے تھے، جس کے بعد دونوں ٹیمیں فائنل میں مدِ مقابل آئیں۔