نشے میں ڈرائیونگ کرنا مہنگا پڑگیا، خاتون گاڑی سمیت سمندر میں جاگری، ویڈیو وائرل
نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں ایک خاتون ڈرائیور کی لاپرواہی بڑے حادثے کا باعث بن گئی۔ گاڑی فیری ٹرمینل سے ٹکرا کر سمندر میں جاگری۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی تیز رفتاری سے فٹ پاتھ عبور کرتی ہوئی بائیک شیلٹر اور ٹرمینل کے شیشے توڑتی ہوئی آگے بڑھی، پھر پل کے کنارے سے چھلانگ لگا کر سمندر میں جا گری۔
حادثے کے نتیجے میں شیشے اور لوہے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے جبکہ گاڑی چند ہی لمحوں میں پانی میں ڈوب گئی۔
حادثے کے فوراً بعد قریبی شہریوں نے فوری ردعمل دکھاتے ہوئے لائف رنگ پھینک کر خاتون کو پانی سے نکالا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور خاتون محفوظ رہی۔
پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ ڈرائیور نشے کی حالت میں تھی، اور اس کے خلاف زائد مقدار میں شراب نوشی پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔