لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 09, 2025  
15 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

نشے میں ڈرائیونگ کرنا مہنگا پڑگیا، خاتون گاڑی سمیت سمندر میں جاگری، ویڈیو وائرل

خوش قسمتی سے خاتون محفوظ رہی، شراب نوشی پر جرمانہ عائد
ویب ڈیسک
شائع 08 ستمبر 2025 09:33pm
لائف اسٹائل - دلچسپ

نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں ایک خاتون ڈرائیور کی لاپرواہی بڑے حادثے کا باعث بن گئی۔ گاڑی فیری ٹرمینل سے ٹکرا کر سمندر میں جاگری۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی تیز رفتاری سے فٹ پاتھ عبور کرتی ہوئی بائیک شیلٹر اور ٹرمینل کے شیشے توڑتی ہوئی آگے بڑھی، پھر پل کے کنارے سے چھلانگ لگا کر سمندر میں جا گری۔

AAJ News Whatsapp

حادثے کے نتیجے میں شیشے اور لوہے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے جبکہ گاڑی چند ہی لمحوں میں پانی میں ڈوب گئی۔

حادثے کے فوراً بعد قریبی شہریوں نے فوری ردعمل دکھاتے ہوئے لائف رنگ پھینک کر خاتون کو پانی سے نکالا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور خاتون محفوظ رہی۔

پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ ڈرائیور نشے کی حالت میں تھی، اور اس کے خلاف زائد مقدار میں شراب نوشی پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

car crashes

into Auckland ferry terminal

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین