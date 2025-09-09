لائیو ٹی وی  
منگل, ستمبر 09, 2025  
15 Rabi ul Awal 1447  
پاکستان ٹیم کے مشہور لیفٹ آرم فاسٹ بولر کا اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان

فاسٹ بولر 2018 میں ون ڈے ایشیا کپ میں بھی پاکستانی اسکواڈ کا حصہ تھے
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 09 ستمبر 2025 03:50pm
کھیل

پاکستان کرکٹ ٹیم کے مشہور لیفٹ آرم فاسٹ بولر عثمان خان شنواری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے۔

منگل کو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر جاری ایک پریس ریلیز میں فاسٹ بولر عثمان خان شنواری کی ریٹائرمنٹ سے متعلق اعلان کیا ہے۔

پریس ریلیز کے مطابق 31 سالہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر عثمان شنواری نے دسمبر 2013 سے دسمبر 2019 تک ایک ٹیسٹ، 17 ون ڈے اور 16 ٹی 20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔

عثمان خان شنواری نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے مختلف ایڈیشنز میں 3 مختلف ٹیموں کی نمائندگی کی، اس دوران انہوں نے 39 میچوں میں 42 وکٹیں حاصل کیں۔

فاسٹ بولر نے اپنا واحد ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی 20 ڈیبیو سری لنکا کے خلاف کیا تھا، عثمان شنواری نے اپنے دوسرے ہی ایک روزہ میچ میں ہی 5 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا تھا۔

عثمان شنواری نے ٹیسٹ میں ایک، ون ڈے میں 34 اور ٹی 20 کرکٹ میں 13 وکٹیں حاصل کررکھی ہیں۔ فاسٹ بولر نے 2 بار سری لنکا کے خلاف 2 ون ڈے میچز میں 5-5 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے سری لنکا کے خلاف شارجہ میں 5-34 اور کراچی میں 5-51 حاصل کیں۔

انہوں نے پاکستان کے لیے ٹی 20 کیپ نمبر 58، ون ڈے کیپ 216 اور ٹیسٹ کیپ 240 حاصل کی، عثمان شنواری ایشیا کپ 2018 میں بھی پاکستان اسکواڈ کا حصہ رہے اور اب ایشیا کپ 2025 کے آغاز والے دن ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔

