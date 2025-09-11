پاکستان کے ایک اور لیفٹ آرم فاسٹ بولر نے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا
پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیفٹ آرم فاسٹ بولر عثمان خان شنواری کے بعد ایک اور لیفٹ آرم فاسٹ بولر وقاص مقصود نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے۔
پاکستان کے لیے واحد ٹی 20 انٹرنیشنل کھیلنے والے 37 سالہ فاسٹ بولر وقاص مقصود نے جمعرات کو انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا ہے۔ وہ ٹاپ لیول پرکھیل کے مختصر ترین فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے 80 ویں کھلاڑی بن گئے۔
لیفٹ آرم فاسٹ بولر نے 2018 میں دبئی کے میدان میں نیوزی لینڈ کے خلاف کریئر کا واحد ٹی20 میچ کھیلا تھا، جس میں وہ 1.5 اوورز کرواکر 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے اور قومی ٹیم کو میچ میں بھی کامیابی ملی تھی۔
وقاص مقصود نے پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کی، مجموعی طور پر انہوں نے 20 میچوں میں 27 وکٹیں حاصل کیں۔
اس سے قبل 9 ستمبر کو قومی ٹیم کے لیفٹ آرم فاسٹ بولر عثمان خان شنواری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔
31 سالہ لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر نے دسمبر 2013 سے دسمبر 2019 تک ایک ٹیسٹ، 17 ون ڈے اور 16 ٹی 20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔
خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے مڈل آرڈر بلے باز آصف علی نے اچانک انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔
33 سالہ آصف نے اپنے کیریئر میں زیادہ تر مڈل آرڈر میں فنشر کے طور پر 21 ون ڈے اور 58 ٹی20 میچز کھیلے۔