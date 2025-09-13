اگر میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، ظہران ممدانی

اگر میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، ظہران ممدانی
نیویارک کے میئر کے امیدوار ظہران ممدانی نے کہا ہے کہ میں اگر میئر بنا تو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا۔
ظہران ممدانی کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی امریکا میں گرفتاری ظاہر کرے گی کہ نیویارک عالمی قوانین پرعمل کرتا ہے۔
اس سے قبل بھی ظہران ممدانی نے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم کی نیویارک آمد پر گرفتاری کو یقینی قرار دیا تھا۔
ظہران ممدانی کی نیو یارک میں بڑھتی مقبولیت پر صدر ٹرمپ نے بھی بلآخر یہ تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ زہران ممدانی کی جیت یقینی ہے۔
فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے پہلی بار کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زہران ممدانی نیویارک کے میئر بننے میں کامیاب ہوجائیں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ردعمل میں ممدانی کی بحیثیت میئر جیت پر شکوک وشبہات کا اظہار کیا تھا۔
تازہ ترین پولز میں ظہران ممدانی دیگر تمام امیدواروں پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ 46 فیصد امیدوار ممدانی کو ہی ووٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نیویارک کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔