لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, ستمبر 13, 2025  
19 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

اگر میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، ظہران ممدانی

ایسا لگ رہا ہے کہ زہران ممدانی نیویارک کے میئر بننے میں کامیاب ہوجائیں گے، صدر ٹرمپ
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 13 ستمبر 2025 01:32pm
دنیا

نیویارک کے میئر کے امیدوار ظہران ممدانی نے کہا ہے کہ میں اگر میئر بنا تو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا۔

ظہران ممدانی کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی امریکا میں گرفتاری ظاہر کرے گی کہ نیویارک عالمی قوانین پرعمل کرتا ہے۔

اس سے قبل بھی ظہران ممدانی نے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم کی نیویارک آمد پر گرفتاری کو یقینی قرار دیا تھا۔

ظہران ممدانی کی نیو یارک میں بڑھتی مقبولیت پر صدر ٹرمپ نے بھی بلآخر یہ تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ زہران ممدانی کی جیت یقینی ہے۔

فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے پہلی بار کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زہران ممدانی نیویارک کے میئر بننے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

AAJ News Whatsapp

ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ردعمل میں ممدانی کی بحیثیت میئر جیت پر شکوک وشبہات کا اظہار کیا تھا۔

تازہ ترین پولز میں ظہران ممدانی دیگر تمام امیدواروں پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ 46 فیصد امیدوار ممدانی کو ہی ووٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نیویارک کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔

Benjamin Netanyahu

zohran mamdani

Newyork CIty

will arrest

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین