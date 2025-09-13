افغانستان کو واضح کر دیا کہ خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے: وزیراعظم
وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ افغانستان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو سرحد پار سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔
ہفتے کے روز وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج بنوں کا دورہ کیا اور دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔
وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کے 12 بہادر شہدا کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔
وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ بنوں کے دوران پشاور کے کور کمانڈر نے علاقے کی سیکیورٹی صورت حال پر تفصیلاً بریف کیا۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں اور ان کی پُشت پنائی ہندوستان کر رہا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔
وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان کو واضح کردیا گیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے پار آکر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا اہم ہے۔
شہباز شریف کے بقول پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی خارجیوں اور ہندوستان کی دہشت گرد پراکسیوں کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا اعلیٰ کار ہے، اُسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حق دار ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے غیور عوام، ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان کی ان پراکسیوں کے خلاف بنیان مرصوص کی طرح متحد ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوراً کریں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بنوں سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ قبل ازیں وزیراعظم کے بنوں پہنچنے پر فیلڈ مارشل نے بنوں کنٹونمنٹ میں اُن کا استقبال کیا۔