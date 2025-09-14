لائیو ٹی وی  
اتوار, ستمبر 14, 2025  
20 Rabi ul Awal 1447  
ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف بڑے میچ سے قبل اہم بھارتی کھلاڑی انجرڈ ہوگیا

آج کے میچ میں بھارت کے اہم کھلاڑی کی شرکت مشکوک ہو گئی
ویب ڈیسک
شائع 14 ستمبر 2025 05:33pm
کھیل

ایشیا کپ 2025 کے سب سے بڑے مقابلے سے قبل بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا ہے اور ان کے ایک اہم کھلاڑی شبمن گل کی پاکستان کے خلاف آج کے میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔

کرکٹ کے سب سے بڑے حریف ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے، پاکستان اور بھارت آج ایشیا کپ ٹی 20 ٹورنامنٹ کے گروپ اے کے میچ میں دبئی میں ٹکرائیں گے۔

بھارتی خبر رساں ادارے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم کے نائب کپتان شبمن گل بڑے ٹاکرے سے قبل انجری کا شکار ہوگئے۔

رپورٹ کے مطابق منگل کو متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے خلاف ناقابل شکست 20 رنز بنانے والے شبمن گل کو پریکٹس سیشن کے دوران ہاتھ پر گیند لگی، بظاہر گل سخت تکلیف میں نظر آرہے تھے جو فزیو کے آنے کے بعد میدان سے باہر چلے گئے تھے۔

اس واقعے کے بعد بھارتی ٹیم کے کپتان سوریا کمار یادیو اور ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر بلے باز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ کچھ وقت میدان سے باہر گزارنے کے بعد شبمن گل واپس آئے اور اپنی پریکٹس دوبارہ شروع کی۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق چوٹ معمولی نہیں لگ رہی، جس نے پاک بھارت میچ میں ان کی شرکت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شبمن گل کی انجری ٹیم انڈیا کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے کیونکہ وہ حالیہ عرصے میں ٹیم کے سب سے فارم میں موجود بلے بازوں میں سے ایک رہے ہیں۔

