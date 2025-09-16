لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 16, 2025  
23 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

اسرائیلی طیاروں نے یمن کی بندرگاہ حدیدہ پربارود کی بارش کردی

صیہونی طیاروں نے بندرگاہ پر12حملے کیے، مقامی میڈیا
ویب ڈیسک
شائع 16 ستمبر 2025 07:33pm
دنیا

اسرائیلی فضائیہ نے یمن کے بحیرہ احمر پر واقع اہم بندرگاہ حدیدہ کو شدید فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ حوثی تحریک سے منسلک ٹی وی چینل ”المسیرہ“ کے مطابق، اسرائیل کی جانب سے بارہ فضائی حملے بندرگاہ پر کیے گئے۔

خلیج ٹائمز کے مطابق یہ حملے اُس وقت کیے گئے جب اسرائیلی فوج نے بندرگاہ کے اطراف رہائش پذیر افراد کو انخلا کی ہدایت جاری کی تھی۔

اسرائیلی کارروائی چند روز بعد سامنے آئی ہے جب اسرائیلی فورسز نے یمنی دارالحکومت صنعا اور شمالی صوبے الجوف پر بھی فضائی حملے کیے تھے۔

AAJ News Whatsapp

حوثی عسکری ترجمان یحییٰ سریع کے مطابق، یمنی فضائی دفاع اس وقت ”اسرائیلی دشمن طیاروں کی جارحیت کا سامنا کر رہا ہے“۔

واضح رہے کہ حوثی تحریک، جو یمن کے سب سے زیادہ آباد علاقوں پر کنٹرول رکھتی ہے، نے حالیہ ہفتوں میں بحیرہ احمر میں کئی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔

ان حملوں کو حوثی گروپ نے غزہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کے طور پر پیش کیا ہے۔ حوثیوں نے اسرائیل کی جانب میزائل بھی داغے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔

اسرائیل ان حملوں کے ردِعمل میں یمن کے حوثی کنٹرول والے علاقوں پر جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، جن میں حدیدہ بندرگاہ بھی شامل ہے۔

israeli air strikes

Sanaa

Israel Strikes Yemen

Hodeidah Port

Red Sea Conflict

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین