لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, ستمبر 19, 2025  
26 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

ایشیا کپ: سپر 4 ٹیموں کا انتخاب مکمل، کون سی ٹیم کب کس سے ٹکرائے گی؟

ایشیا کپ 2025 کے سپر 4 مرحلے کا شیڈول سامنے آگیا ہے، اس مرحلے میں 6 اہم میچز کھیلے جائیں گے
ویب ڈیسک
شائع 19 ستمبر 2025 08:58pm
کھیل

ایشیا کپ ٹی 20 میں سری لنکا کے ہاتھوں افغانستان کی شکست کے بعد ایونٹ میں سپر 4 ٹیموں کا انتخاب مکمل ہوگیا ہے۔

گزشتہ روز ایشیا کپ میں سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا اور افغانستان کا ایونٹ میں سفر ختم ہو گیا اور ساتھ ہی بنگلا دیش کی ٹیم بھی اگلے مرحلے میں پہنچ گئی۔

سری لنکا کی کامیابی کے ساتھ ایشیا کپ میں سپر 4 کی ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا۔ گروپ اے سے بھارت اور پاکستان جب کہ گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلا دیش کی ٹیموں نے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔

ایونٹ میں آج پہلے مرحلے کا آخری میچ بھارت اور عمان کے درمیان کھیلا جائے گا جس کے بعد کل سے سپر 4 مرحلے کے میچز شروع ہوجائیں گے۔

سپر 4 میں کون سی ٹیم کب کس سے ٹکرائے گی؟

ایشیا کپ 2025 کے سپر 4 مرحلے کا شیڈول سامنے آگیا ہے، اس مرحلے میں 6 اہم میچز کھیلے جائیں گے جب کہ فائنل 28 ستمبر کو ہوگا۔

AAJ News Whatsapp

سپر 4 مرحلے کا پہلا میچ 20 ستمبر کو دبئی میں بنگلا دیش اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا جب کہ 21 ستمبر بروز اتوار کو دبئی ہی میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے۔

اس کے بعد 23 ستمبر کو ابوظبی میں پاکستان اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا جب کہ 24 ستمبر کو دبئی میں بنگلا دیش اور بھارت مدِمقابل ہوں گے۔

25 ستمبر کو دبئی میں پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان میچ کھیلا جائے گا جب کہ 26 ستمبر کو دبئی میں بھارت اور سری لنکا میدان میں اتریں گے۔

سپر 4 مرحلے کے بعد ٹاپ کی 2 ٹیموں کے درمیان فائنل28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔

t20 cricket

asia cup t20

Super Four

asia cup 2025

India Pakistan Asia Cup 2025

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین