یورپی ملک لکسمبرگ میں مستقل رہائش پانا چاہتے ہیں؟ اپلائی کیسے کیا جائے؟
اگر آپ لکسمبرگ میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ مضمون آپ کے لیے ہے۔ لکسمبرگ ایک چھوٹا یورپی ملک ہے جو بیلجیم، فرانس اور جرمنی سے گھرا ہوا ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور خوشحال ملک ہے جو پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کو مستقل رہائش کا موقع فراہم کررہا ہے۔
اس اجازت نامے کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو بار بار اپنا رہائشی ویزا تجدید کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ وہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ یہ مضمون آپ کو بتائے گا کہ پاکستانی شہری لکسمبرگ میں مستقل رہائش کے لیے کیسے درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔
اہلیت کا معیار اور رہائش کی شرائط
لکسمبرگ میں مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ پانچ سال تک قانونی طور پر وہاں رہ چکے ہوں۔ اس کے علاوہ، آپ کے پاس اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک مستحکم آمدنی کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کو ملک کی معیشت پر بوجھ نہیں بننا پڑے گا۔ صحت کا بیمہ بھی ایک لازمی شرط ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں آپ کو طبی سہولیات میسر ہوں۔ درخواست گزار کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے ملک کے امن و امان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔
لکسمبرگ کے معاشرے میں آپ کی شرکت، یا ایسے ثبوت بھی درکار ہوتے ہیں، جو ثابت کرتے ہوں یہاں کی رہائش اور معاشرے میں اثر و رسوخ کو۔ جس کے لیے لینگویج کورسز یا سوشل انٹرایکشن کے سرٹیفکیٹس پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے مناسب جگہ موجود ہے۔ درخواست کے وقت آپ کے پاس ایک درست پاسپورٹ اور رہائشی اجازت نامہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی کوئی دستاویز فرانسیسی، جرمن یا انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہے تو اس کے ساتھ ایک سرکاری ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔
درخواست دینے کا طریقہ کار
لکسمبرگ میں مستقل رہائش کے لیے درخواست دینا ایک منظم عمل ہے جس میں کئی اہم مراحل شامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی اہلیت کے حوالے سے مستند پروف اور ضروری دستاویزات اکٹھی کرنی چاہییں، جن میں ایک درست پاسپورٹ، مستحکم آمدنی کا ثبوت، ہیلتھ انشورنس، اور لکسمبرگ میں آپ کے رہائشی ایڈریس کا ثبوت شامل ہے۔
آپ کو لکسمبرگ میں رہنے کے دوران اپنے صاف پس منظر کا ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا۔ جب آپ کے پاس تمام دستاویزات موجود ہوں تو آپ MyGuichet.lu پورٹل پر دستیاب آن لائن فارم مکمل کریں اور جمع کرائیں۔ اس کے بعد آپ کو درخواست کی فیس ادا کرنی ہوگی جو 80 یورو یعنی پاکستانی تقریبا 27 ہزار روپے بنتے ہیں۔
درخواست کی منظوری اور حتمی مراحل
درخواست جمع کرانے کے بعد وہاں کے متعلقہ حکام اس پر کارروائی شروع کریں گے جس میں چھ ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ جب آپ کی درخواست منظور ہو جائے تو آپ کو امیگریشن ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ بائیو میٹرک ڈیٹا جمع کرانے کے لیے ملاقات کا وقت طے کرنا ہوگا۔
ان تمام مراحل کے بعد آپ کا مستقل رہائشی اجازت نامہ ڈاک کے ذریعے آپ کے پتے پر بھیج دیا جائے گا۔ اس کارڈ کے ملنے کے بعد آپ کو لکسمبرگ میں غیر معینہ مدت تک رہنے اور کام کرنے کی قانونی اجازت ہوگی۔