ایشیا کپ میں ابرار اور ہاسارنگا کے جشن کے چرچے، ایک دوسرے کے انداز میں سیلیبریشن
ایشیا کپ ٹی 20 کے سپر فور مرحلے کے پاکستان اور سری لنکا کے میچ میں پاکستانی اسپنر ابرار احمد اور سری لنکن اسپنر وانندو ہاسارنگا کے جشن کے چرچے ہونے لگے، ابرار نے ہاسارنگا کو چلتا کیا تو انہی کے انداز میں سیلیبریشن کی اور پھر ہاسارنگ کی باری آئی، کیچ پکڑنے اور وکٹ لینے کے بعد ابرار کا اندار کاپی کیا جب کہ کمنٹیٹرز اور کھلاڑیوں نے خوب انجوائے کیا۔
بھارتی خبر رساں ادارے ٹائم آف انڈیا کے مطابق ایشیا کپ سپر فور کے اہم میچ میں پاکستان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا کو محض 133 رنز پر روک دیا۔ شیخ زید اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں گرین شرٹس کے فاسٹ بولرز نے حریف بیٹرز کو سنبھلنے نہ دیا۔
پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی سب سے نمایاں بولر رہے جنہوں نے 3 وکٹیں حاصل کر کے ابتدا ہی میں سری لنکا پر دباؤ ڈال دیا۔
سری لنکا کی جانب سے کامندو مینڈس 50 رنز بنا کر نمایاں رہے جب کہ اسالانکا نے 20 اور چمیکا کرونارتنے نے ناٹ آؤٹ 17 رنز جوڑے تاہم ابتدائی نقصان نے ٹیم کی پیش رفت کو شدید متاثر کیا اور پوری ٹیم اوسط سے کم ہدف تک محدود رہی۔
حارث رؤف اور حسین طلعت نے دو دو شکار کیے جب کہ ابرار احمد نے نہ صرف نپی تلی بولنگ کی بلکہ ونیندو ہسارنگا کی قیمتی وکٹ بھی حاصل کی۔
دلچسپ لمحہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب ابرار نے ہسارنگا کو آؤٹ کرنے کے بعد انہی کے مشہور انداز میں جشن منایا۔ یہ منظر فوری طور پر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا اور شائقین نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔
اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ کے دوران سری لنکن اسپنر وانندو ہاسارنگا کی باری آئی، کیچ پکڑنے اور وکٹ لینے کے بعد ابرار احمد کا انداز کاپی کیا، جس پر کمنٹیٹرز اور کھلاڑیوں نے خوب انجوائے کیا۔
پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی بولنگ نے اس فیصلے کو درست ثابت کیا۔ اب دونوں ٹیموں کی نظریں ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں جگہ بنانے پر مرکوز ہیں۔