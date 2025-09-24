ماضی کی نسبت اس بار امریکا کو پاکستان سے تعلقات میں حقیقی دلچسپی ہے، امریکی تجزیہ کار
معروف امریکی تجزیہ کار مائیکل کوگل مین نے پاکستان کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر دنیا کے اسٹیج پر اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور امریکا کو اس بار پاکستان سے تعلقات میں حقیقی دلچسپی ہے۔
مائیکل کوگل مین کے مطابق پاکستانی وزیراعظم کی کل وائٹ ہاؤس آمد متوقع ہے، جہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ کوئی پاکستانی وزیراعظم امریکی صدر سے ملاقات کرے گا۔
کوگل مین نے کہا کہ ماضی کے برعکس اس بار امریکا کی دلچسپی محض افغانستان کے تناظر میں نہیں، بلکہ وسیع تر اسٹریٹیجک مقاصد کے تحت ہے۔ ”پچھلی بار تعلقات افغانستان سے امریکی واپسی کی وجہ سے تھے، مگر اب معاملہ مختلف ہے۔ امریکا اس وقت مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے۔“
ان کے مطابق بھارت کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری اور پاکستان کے ساتھ روابط میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ “پاکستان خلیجی ممالک کا قریبی پارٹنر بن چکا ہے، جس نے اس کی اسٹریٹیجک اہمیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
کوگل مین کا کہنا تھا ٹرمپ انتظامیہ اب پاکستان کو ایک اہم علاقائی کھلاڑی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔،“
تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ پر امریکی قیادت کی کال کے بعد پاک-امریکا تعلقات میں وقتی سرد مہری آئی تھی، مگر موجودہ پیش رفت سے اندازہ ہوتا ہے کہ واشنگٹن اب ایک متوازن حکمت عملی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔