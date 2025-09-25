لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, ستمبر 26, 2025  
02 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

جاپانی نوجوان نے جانوروں کی طرح دوڑ کر ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا، ویڈیو وائرل

ریوسے نے 328 فٹ کا فاصلہ صرف 14.55 سیکنڈز میں طے کیا
ویب ڈیسک
شائع 25 ستمبر 2025 10:29pm
لائف اسٹائل - دلچسپ

جاپان کے 22 سالہ نوجوان نے جانوروں کی طرح ہاتھوں اور پائوں کے بل دوڑ کر گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔

ریوسے نے یہ منفرد دوڑ صرف 14.55 سیکنڈ میں مکمل کی، جو گزشتہ ریکارڈ سے ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز ہے۔

یہ ریکارڈ گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا، جسے پہلے جاپانی کھلاڑی کینچی ایتو نے 2008 میں 18.58 سیکنڈ میں قائم کیا تھا۔ اس کے بعد امریکی دوڑاک کولن میکلور نے 2022 میں اسے 15.66 سیکنڈ پر لے آیا تھا۔ لیکن ریوسے نے اپنی محنت اور جانوروں کی نقل و حرکت کے مطالعے سے یہ ریکارڈ اور بہتر کر دکھایا۔

AAJ News Whatsapp

ریوسے نے بتایا کہ وہ بچپن سے جنگلی جانوروں کی حرکتوں کو غور سے دیکھتا تھا اور انہیں نقل کرتا تھا۔ ایک بار ان کے استاد نے کہا کہ جانور چاروں ہاتھوں اور پیروں پر زیادہ تیزی سے دوڑ سکتے ہیں، جس نے ریوسے کو اس خاص صلاحیت پر کام کرنے کی تحریک دی۔

انہوں نے ریت پر سخت تربیت کی تاکہ اپنی طاقت اور توازن بہتر بنا سکیں، اور پھر ٹریک پر بھی مشق کی تاکہ اپنی دوڑ کی تکنیک کو نکھار سکیں۔

ریوسے کا کہنا ہے کہ یہ ریکارڈ صرف ان کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ اس کھیل کو دنیا بھر میں مقبول بنانے کا آغاز ہے۔ وہ مزید محنت کرنے اور اس منفرد کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے پُرعزم ہیں۔

Japanese man

runs 100 m

on all fours

blistering time after

studying way

animals move

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین