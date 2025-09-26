لائیو ٹی وی  
ہفتہ, ستمبر 27, 2025  
03 Rabi Al-Akhar 1447  
اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے جذباتی انداز اپنالیا، ڈائس پر مکّے برسادیے

جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی
ویب ڈیسک
شائع 26 ستمبر 2025 09:59pm
نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے جذباتی انداز میں ڈائس پر مکّے برسادیے۔

جمعے کو وزیراعظم شہبازشریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی۔ اس دوران جذباتی انداز میں ڈائس پر مکے برسائے، جس پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک ہر سال موسمیاتی تبدیلی کے باعث تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس نقصان کے ازالے کے لیے مزید قرض لیں۔ شہباز شریف نے پُرعزم لہجے میں کہا کہ ”یہ کسی صورت انصاف نہیں ہے“۔

انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کس طرح ایسے ممالک سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ بڑھائیں جب کہ موسمیاتی بحران پیدا کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔

شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ مزید قرض لینا کوئی حل نہیں بلکہ پاکستان اپنی محنت، جدوجہد اور عوام کی قربانیوں سے ایک عظیم ملک بنے گا۔

ان کے خطاب کے دوران جب وہ جذباتی ہوکر ڈائس پر مکے مارنے لگے تو حاضرین نے پرجوش انداز میں تالیاں بجا کر ان کے مؤقف کی تائید کی۔

