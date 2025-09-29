نیتن یاہو نے دوحا حملے پر قطری وزیراعظم سے معافی مانگ لی
اسرائیلی وزیرِاعظم بینجمن نیتن یاہو نے دوحا پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے قطر سے باضابطہ معذرت کی ہے۔ یہ رابطہ پیر کے روز وائٹ ہاؤس سے اس وقت کیا گیا جب نیتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن میں موجود تھے۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو نے قطری وزیراعظم محمد بن عبدالرحمان آلثانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور امیر قطر سے دوحا میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں قطری سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت پر معذرت کا اظہار کیا۔
رائٹرز کے مطابق اس موقع پر نیتن یاہو نے قطر کے ’غزہ میں ثالثی کے اہم کردار‘ کو سراہا اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا کشیدگی سے گریز کرنے کی یقین دہانی کروائی۔
وائٹ ہاؤس نے بھی اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور امیر قطر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں اسرائیل اور قطر کے تعلقات استوار کرنے، غزہ میں جنگ بندی کی تجاویز اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام پر بات چیت کی گئی۔
ٹرمپ نے سہ فریقی میکنزم کی ضرورت پر زور دیا، جسے دونوں رہنماؤں نے قبول کر لیا۔ اعلامیے کے مطابق، یہ میکنزم باہمی رابطے بڑھانے اور مشترکہ تحفظات دور کرنے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔
خیال رہے کہ اسرائیل نے 9 ستمبر کو قطری دارالحکومت دوحا پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے مرکزی دفتر پر فضائی حملہ کیا تھا جس میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت حماس کے 5 افراد اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔
اسرائیلی حملے کے بعد قطر نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ دوحا حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کا ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد ہوا جس میں جی سی سی نے مشترکہ فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنے کا اعلان کیا تھا۔
خلیجی ممالک نے دفاعی میکانزم کو بہتر بنانے اور 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا جب کہ مشترکہ ٹریننگ اور مشترکہ انٹیلی جنس شیئرنگ پر بھی زور دیا تھا۔
دوسری جانب ایک علیحدہ سفارتی ذریعے کے مطابق، قطر کا ایک تکنیکی وفد بھی اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود ہے جو غزہ امن منصوبے سے متعلق جاری مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق، نیتن یاہو کی یہ معذرت دراصل امریکا کی جانب سے جاری امن منصوبے کو خطرے سے بچانے کی سفارتی کوشش ہے، کیونکہ قطر اس عمل میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔