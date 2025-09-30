فرح خان اور دیپیکا میں لڑائی؟ انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو اَن فالو کرنے کی حقیقت کیا ہے؟
حال ہی میں سوشل میڈیا پر کچھ اسکرین شاٹس گردش کرنے لگے جن میں دعویٰ کیا گیا کہ فلم ساز فرح خان اور اداکارہ دپیکا پڈوکون نے ایک دوسرے کو انسٹاگرام پر ان فالو کر دیا ہے۔ اس کے بعد قیاس آرائیاں شروع ہوگئیں کہ دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔
کچھ صارفین نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ دپیکا کے شوہر رنویر سنگھ نے بھی فرح کو ان فالو کر دیا ہے۔ افواہیں یہ بھی چلیں کہ یہ سب دپیکا کی ’آٹھ گھنٹے کی ورک شفٹ‘ کے مطالبے پر فرح خان کے طنز کے بعد ہوا ہے، لیکن فرح خان نے یہ خبریں دیکھیں اور ایک پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں سخت جواب دیا۔ انہوں نے لکھا، ’کیا بکواس لکھتے ہو! برائے مہربانی کچھ اور کام ڈھونڈ لو۔‘
اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ دراصل دپیکا اور فرح کی دوستی پرانی اور مضبوط ہے۔ یاد رہے دپیکا کی پہلی فلم اوم شانتی اوم بھی فرح خان نے ہی بنائی تھی۔ بعد میں دونوں نے فلم ہیپی نیو ایئر بھی ایک ساتھ کی، جو بہت کامیاب ہوئی تھی۔
آٹھ گھنٹے ورک شفٹ والا معاملہ
حال ہی میں یہ خبر آئی تھی کہ دپیکا صرف آٹھ گھنٹے روزانہ کام کرنا چاہتی ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کچھ فلموں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران فرح خان نے اپنے وی لاگز میں ہنستے اور خوشگوار انداز میں اس پر مذاق کیا۔
ایک ویڈیو میں انہوں نے رادیکا مدان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’ایسے تپ کے ہی تو سونا بنتا ہے‘، جب رادیکا نے بتایا کہ وہ 48 سے 56 گھنٹے بغیر رکے کام کر چکی ہیں۔
ایک اور ویڈیو میں فرح نے مذاق میں کہا کہ دپیکا اب صرف آٹھ گھنٹے شوٹنگ کرتی ہیں اس لیے ان کے شو پر آنے کا وقت نہیں ملتا۔
انسٹاگرام اَن فالو کرنے کی خبریں محض افواہیں ثابت ہوئیں۔ فرح خان نے صاف کر دیا کہ ان کے اور دپیکا کے تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ دونوں کا رشتہ پرانا اور گہرا ہے، اور فرح کے مطابق ایسی جھوٹی کہانیاں پھیلانے والے لوگ بس فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔