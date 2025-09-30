لائیو ٹی وی  
کرکٹ کا بڑا اپ سیٹ: نیپال نے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر تاریخ رقم کردی

ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف 83 رنز پر ڈھیر ہوگئی
ویب ڈیسک
شائع 30 ستمبر 2025 11:19pm
کھیل

نیپال نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹی 20 میں بھی اپ سیٹ شکست دے کر سیریز جیت لی۔

دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیپال نے ویسٹ انڈیز کو 90 رنز سے ہراکر 3 میچز کی سیریز میں 0-2 سے فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔

شارجہ میں کھیلے جانے والے میچ میں نیپال نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ اوورز میں 173 رنز بنائے۔

AAJ News Whatsapp

نیپال کی جانب سے آصف شیخ 68 اور سندیپ جورا 63 رنز بناکر نمایاں رہے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے عقیل حسین اور کائیل مائیرز نے 2،2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

تاہم ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 83 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ویسٹ اینڈیز کے صرف 3 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل ہوسکے۔

نیپال کی جانب سے عادل عالم نے 4 وکٹیں حاصل کیں،کوشل بھرٹیل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

Nepal

West Indies

creates history

by defeating

in T20 series

