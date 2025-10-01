لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 01, 2025  
07 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں 15دن کی توسیع

آخری تاریخ تک ریٹرن فائل نہ کرنے والے لیٹ فائلر تصور ہوں گے
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 01 اکتوبر 2025 12:31am
کاروبار

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں 15دن کی توسیع کردی گئی۔

ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ٹیکس ریٹرن 15 اکتوبر تک جمع کروائے جاسکتے۔

ایف بی آر کا کہنا ہے کہ تاریخ میں توسیع تاجر تنظیموں، ٹیکس بار ایسو سی ایشنز اور عام لوگوں کی درخواست پر کی گئی۔

AAJ News Whatsapp

ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک 40 لاکھ سے زیادہ افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں۔

ایف بی آر اعلامیہ کے مطابق ٹیکس ریٹرن 15اکتوبر تک جمع کروائے جاسکتے ہیں،، توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن اے 214 کے تحت کی گئی۔

ایف بی آر کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس گزار نئے متعارف کردہ سادہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے باآسانی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔

اعلامیہ کے مطابق آخری تاریخ تک ریٹرن فائل نہ کرنے والے لیٹ فائلر تصور ہوں گے، ریٹرن فائل نہ کرنے والوں پر قانون کے مطابق جرمانے عائد کیے جائیں گے۔

FBR

Extension

15 day

to tax return

filing date

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین