بدھ, اکتوبر 01, 2025  
07 Rabi Al-Akhar 1447  
بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز، 18 دہشت گرد ہلاک

دہشت گرد ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، ذرائع
سہیل احمد
mujeeb-ahmed مجیب احمد
اپ ڈیٹ 01 اکتوبر 2025 03:08pm
پاکستان
علامتی تصویر
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور کاؤنٹر ٹیرراز ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن (آئی بی او) کیے، جن میں مجموعی طور پر 18 دہشت گرد مارے گئے۔

سیکورٹی ذرائع کے مطابق ضلع ژوب اور ضلع شیرانی کے پہاڑی علاقوں میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا جس میں فتنۃ الخوارج کے 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔

AAJ News Whatsapp

اسی طرح کوئٹہ کے نواحی علاقے اغبرک میں سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔

پولیس کے مطابق اہلکاروں کے پہنچنے پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کردی جس پر جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔ ان کے قبضے سے بھی بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔

سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید کلیئرنس آپریشن شروع کردیا۔

