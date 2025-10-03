رواں سال کے پہلے سُپر مون کا نظارہ پاکستان میں کیا جا سکے گا؟
فلکیاتی ماہرین کے مطابق سال 2025 کا پہلا سپر مون 7 اکتوبر کو آسمان پر جلوہ گر ہوگا، جو شائقینِ فلکیات کے لیے ایک شاندار مظاہرہ پیش کرے گا۔ اس روز چاند زمین کے قریب ترین فاصلے پر پہنچ کر عام دنوں سے 14 فیصد بڑا اور 30 فیصد زیادہ روشن دکھائی دے گا۔
ماہرین فلکیات کے مطابق جب چاند اپنی بیضوی (elliptical) مدار میں زمین کے سب سے قریب آ جاتا ہے تو وہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑا اور زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ اسی کو سپر مون کہا جاتا ہے۔
7 اکتوبر 2025 کا سپر مون ’ہنٹرز مون‘ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ قدیم زمانوں میں یہ وقت شکار اور سردیوں کی تیاری سے جڑا ہوا تھا۔ اسی مہینے کا فل مون ’ہارویسٹ مون‘ بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کی روشنی کھیتوں کی کٹائی کے دوران کسانوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی تھی۔
سال 2025 میں مجموعی طور پر تین سپر مون ہوں گے۔ پہلا سپر مون اس ماہ یعنی 7 اکتوبر کو ہوگا، جب چاند زمین کے نسبتاً قریب آ کر بڑا اور روشن دکھائی دے گا۔
اس کے بعد دوسرا سپر مون 5 نومبر کو نظر آئے گا جو سب سے زیادہ روشن سپر مون ہوگا، جبکہ تیسرا سپر مون 5 دسمبر کو آسمان کو مزید دلکش بنا دے گا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر سال اوسطاً تین سے چار سپر مون ہوتے ہیں۔ اکتوبر کا سپر مون اپنی نزدیکی اور دلکش منظر کے باعث منفرد اہمیت رکھتا ہے۔
اگرچہ سپر مون عام فل مون سے زیادہ بڑا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی روشنی اور دیگر فلکیاتی اجسام کے قریب ہونے سے آسمان کا منظر خاص طور پر دلکش بن جاتا ہے۔ اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2025 کے یہ تینوں سپر مون شاندار ستارہ بینی اور فلکیاتی فوٹوگرافی کے مواقع فراہم کریں گے۔