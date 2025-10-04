لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 04, 2025  
10 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

’جنگ بندی میں تعمیری اور بامعنی کردار ادا کرتے رہیں گے‘، حماس کے غزہ امن منصوبہ قبول کرنے پر پاکستان کا ردعمل

ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، وزیراعظم شہباز شریف
ویب ڈیسک
شائع 04 اکتوبر 2025 01:43pm
پاکستان

پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ امن منصوبے پر حماس کے ردعمل کا خیر مقدم کیا ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ پیش رفت فوری جنگ بندی، غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے خون خرابے کے خاتمے، یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور دیرپا امن کی جانب ایک قابلِ اعتبار سیاسی عمل کی راہ ہموار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں حملے بند کرے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان غزہ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کرتا ہے اور پُرخلوص امید رکھتا ہے کہ یہ ایک پائیدار جنگ بندی اور منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کا باعث بنے گا۔ پاکستان اس عمل میں تعمیری اور بامعنی کردار ادا کرتا رہے گا۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس جدوجہد کو فلسطینی عوام کا ناقابلِ تنسیخ حق سمجھتا ہے جو بالآخر ایک خودمختار، قابلِ عمل اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام پر منتج ہوگا، جو 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مبنی ہو اور القدس الشریف اس کا دارالحکومت ہو، یہ موقف اقوامِ متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے۔

ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں فلسطین سے متعلق اہم بیان میں کہا ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی پہلے سے زیادہ قریب ہے، پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا اور رہےگا۔

AAJ News Whatsapp

وزیراعظم نے بیان میں صدر ٹرمپ اور مسلم قیادت کی کوششوں کو سراہا اور قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور اردن کا شکریہ ادا کیا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ ان ممالک نے اقوام متحدہ اجلاس کے دوران ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، حماس کا بیان جنگ بندی کی نئی اُمید پیدا کر رہا ہے، ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان برادر ممالک سے مل کر امن کوششیں جاری رکھے گا، انشاءاللہ فلسطین میں پائیدار امن ہمارا مقصد ہے۔

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

respond to hamas act

acceptance of trump plans

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین