لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 06, 2025  
12 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

زمین کی مقناطیسی خاصیت سے خواتین کو دل کے دورے پڑنے لگے

یہ تحقیق بتاتی ہے کہ انسانی صحت اور کائناتی سرگرمیوں کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 06 اکتوبر 2025 02:58pm
لائف اسٹائل

دنیا بھر میں دل کے امراض اب بھی اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں شمار ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم ان وجوہات کو خوراک، طرزِ زندگی، ذہنی دباؤ یا جینیاتی عوامل سے جوڑتے ہیں، مگر حالیہ سائنسی تحقیق نے ایک حیران کن انکشاف کیا ہے جس میں خواتین میں دل کے دورے کے امکانات زیادہ ہیں۔

حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق کی ہے جس میں زمین کے مقناطیسی میدان میں آنے والی غیر معمولی تبدیلیوں اور دل کے دورے میں اضافے کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا ہے۔

اس تحقیق کے مطابق، خاص طور پر خواتین کے دل کے دورے کی شرح سولر اسٹورمز کے دوران نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ سولر اسٹورمز، یعنی سورج کی سرگرمیاں جب زمین کے مقناطیسی ماحول کو متاثر کرتی ہیں، تو اس کا اثر صرف سیٹلائٹ کمیونیکیشن یا جی پی ایس پر ہی نہیں بلکہ انسانی صحت، خاص طور پر دل کی صحت پر بھی پڑ سکتا ہے۔

برازیل کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیس ریسرچ (INPE) میں کی گئی ایک نئی تحقیق کے مطابق، جب سورج کے ذرات زمین کے مقناطیسی میدان سے ٹکراتے ہیں، تو ان دنوں خواتین میں دل کے دورے آنے کے امکانات تقریباً تین گنا بڑھ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مردوں میں ایسا رجحان نظر نہیں آیا۔

تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر لوئیس فلیپے کے مطابق، عام حالات میں مردوں میں دل کے دوروں کی شرح خواتین کے مقابلے میں دوگنی ہوتی ہے، مگر جب سورج کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو خواتین میں یہ شرح تیزی سے بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر 31 سے 60 سال کی درمیانی عمر کی خواتین میں۔

مقناطیسی طوفان یا جیومیگنیٹک اسٹورم، سورج کی لہروں کی وجہ سے ہوتے ہیں جن کا زمین کے مقناطیسی میدان پر اثر پڑتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان طوفانوں کی وجہ سے خون کا دباؤ، دل کی دھڑکن، اور نیند کے نظام پر اثر پڑ سکتا ہے، جو مجموعی طور پر دل کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ معاملہ ابھی تک تحقیق کا موضوع ہے اور مکمل تصدیق باقی ہے۔

AAJ News Whatsapp

یہ تحقیق بلاشبہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے اور اس میں کچھ حدود بھی ہیں، جیسے کہ یہ صرف ایک جگہ پر اور محدود نمونے کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ نتیجہ خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ آگاہی اور مستقبل کی تحقیقات کے لیے بنیاد فراہم کرنے والا ہے۔ اگر آنے والے وقتوں میں اس بات کی مزید تصدیق ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے نئی حفاظتی تجاویز اور پیشگی احتیاطی تدابیر بنا سکیں۔

سورج کی سرگرمی کا ایک 11 سالہ چکر ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ اثر ’solar maximum‘ کہلاتا ہے۔ رواں سال 2025 کو زیادہ شمسی سرگرمی کا سال سمجھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے مقناطیسی طوفان بھی زیادہ مرتبہ آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے حالات پر پوری تیاری کریں اور دل کے مسائل رکھنے والوں کو خصوصاً ایسے دنوں میں زیادہ محتاط رہنے کی ترغیب دیں۔

صحت

Heart Attack

lifestyle

Heart Attack in Women

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین