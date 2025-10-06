زمین کی مقناطیسی خاصیت سے خواتین کو دل کے دورے پڑنے لگے
دنیا بھر میں دل کے امراض اب بھی اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں شمار ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم ان وجوہات کو خوراک، طرزِ زندگی، ذہنی دباؤ یا جینیاتی عوامل سے جوڑتے ہیں، مگر حالیہ سائنسی تحقیق نے ایک حیران کن انکشاف کیا ہے جس میں خواتین میں دل کے دورے کے امکانات زیادہ ہیں۔
حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق کی ہے جس میں زمین کے مقناطیسی میدان میں آنے والی غیر معمولی تبدیلیوں اور دل کے دورے میں اضافے کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا ہے۔
اس تحقیق کے مطابق، خاص طور پر خواتین کے دل کے دورے کی شرح سولر اسٹورمز کے دوران نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ سولر اسٹورمز، یعنی سورج کی سرگرمیاں جب زمین کے مقناطیسی ماحول کو متاثر کرتی ہیں، تو اس کا اثر صرف سیٹلائٹ کمیونیکیشن یا جی پی ایس پر ہی نہیں بلکہ انسانی صحت، خاص طور پر دل کی صحت پر بھی پڑ سکتا ہے۔
برازیل کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیس ریسرچ (INPE) میں کی گئی ایک نئی تحقیق کے مطابق، جب سورج کے ذرات زمین کے مقناطیسی میدان سے ٹکراتے ہیں، تو ان دنوں خواتین میں دل کے دورے آنے کے امکانات تقریباً تین گنا بڑھ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مردوں میں ایسا رجحان نظر نہیں آیا۔
تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر لوئیس فلیپے کے مطابق، عام حالات میں مردوں میں دل کے دوروں کی شرح خواتین کے مقابلے میں دوگنی ہوتی ہے، مگر جب سورج کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو خواتین میں یہ شرح تیزی سے بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر 31 سے 60 سال کی درمیانی عمر کی خواتین میں۔
مقناطیسی طوفان یا جیومیگنیٹک اسٹورم، سورج کی لہروں کی وجہ سے ہوتے ہیں جن کا زمین کے مقناطیسی میدان پر اثر پڑتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان طوفانوں کی وجہ سے خون کا دباؤ، دل کی دھڑکن، اور نیند کے نظام پر اثر پڑ سکتا ہے، جو مجموعی طور پر دل کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ معاملہ ابھی تک تحقیق کا موضوع ہے اور مکمل تصدیق باقی ہے۔
یہ تحقیق بلاشبہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے اور اس میں کچھ حدود بھی ہیں، جیسے کہ یہ صرف ایک جگہ پر اور محدود نمونے کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ نتیجہ خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ آگاہی اور مستقبل کی تحقیقات کے لیے بنیاد فراہم کرنے والا ہے۔ اگر آنے والے وقتوں میں اس بات کی مزید تصدیق ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے نئی حفاظتی تجاویز اور پیشگی احتیاطی تدابیر بنا سکیں۔
سورج کی سرگرمی کا ایک 11 سالہ چکر ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ اثر ’solar maximum‘ کہلاتا ہے۔ رواں سال 2025 کو زیادہ شمسی سرگرمی کا سال سمجھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے مقناطیسی طوفان بھی زیادہ مرتبہ آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے حالات پر پوری تیاری کریں اور دل کے مسائل رکھنے والوں کو خصوصاً ایسے دنوں میں زیادہ محتاط رہنے کی ترغیب دیں۔