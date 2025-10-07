بےبی پلینٹ: ننھے سیارے کی پیدائش کے عمل کی تصویر عکس بند
دنیا بھر کے ماہرِ فلکیات کے لئے پہلی بار ایک حیران کن اور تاریخی لمحہ بن گیا جب سائنس دانوں نے پہلی بار ایک ایسے ننھے سیارے کی براہِ راست تصویر حاصل کی جو ابھی تشکیل پا رہا ہے۔ اس سیارے کا نام WISPIT 2b رکھا گیا ہے، اور یہ دریافت ہمارے نظامِ شمسی کے آغاز کے بارے میں نئی سمجھ بوجھ فراہم کر سکتی ہے۔
ناسا کی رپورٹ کے مطابق، WISPIT 2b ایک بہت بڑا گیس جیومیٹرک سیارہ ہے جس کا وزن مشتری سے تقریباً پانچ گنا زیادہ ہے اور اس کی عمر صرف پانچ ملین سال ہے، جو زمین کی عمر کے مقابلے میں تقریباً ہزار گنا کم ہے۔ یہ سیارہ اپنے جوان ستارے WISPIT 2 کے گرد گردش کر رہا ہے جو زمین سے تقریباً 437 نوری سال دور ہے۔
پروٹوپلینیٹری ڈسک وہ گیس اور دھول سے بنی ہوئی پرتیں ہوتی ہیں جو نوجوان ستاروں کو گھیرے ہوتی ہیں اور نئی دنیاوں کی پیدائش کا مرکز ہوتی ہیں۔ ان ڈسکوں میں جو خلا یا گھیرے بنتے ہیں، وہ اکثر سیاہ رنگ کی انگوٹھیوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ یہ خلا انھی جگہوں پر نئے سیارے بننے کی وجہ سے بنتے ہیں، لیکن اب تک کسی نئے سیارے کو براہِ راست دیکھنا ممکن نہیں تھا۔
یہ اہم دریافت چلی کے ویری لارج ٹیلی سکوپ (وی ایل ٹی) اور میگلان کلے ٹیلی سکوپ پر لگے MagAO-X آلے کی مدد سے ہوئی۔ خاص طور پر، ہائیڈروجن-الفا روشنی میں WISPIT 2b کی تصویر حاصل کی گئی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پانی اور گیس سیارے پر گرتے ہوئے اس کی تشکیل کے عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، انفراریڈ مشاہدات نے سیارے کی مزید تفصیلات بھی فراہم کیں۔ ایک اور ممکنہ سیارہ بھی دریافت ہوا جو ستارے کے اور قریب ایک اور گپ میں موجود ہے، جو اس نظام میں کئی نئے سیاروں کی موجودگی کا اشارہ ہے۔
وی ایل ٹی دراصل ایک بہت بڑی اور جدید فلکیاتی دوربین ہے جو چلی کے آٹاکاما ریگستان میں نصب ہے۔ یہ ریگستان دنیا کا خشک ترین صحرا ہے جو شمالی چلی میں واقع ہے اور اس کا رقبہ بہت وسیع ہے۔ یہاں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں صدیوں سے بارش نہیں ہوئی، اس لیے یہ فلکیاتی دوربینوں جیسے VLT کے لیے بہترین جگہ سمجھا جاتا ہے۔
یہ تحقیق سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ ہماری کائنات میں سیارے کس طرح بنتے ہیں اور ان کا نظام کیسے وجود میں آتا ہے۔
اس تحقیق کی قیادت یونیورسٹی آف ایریزونا کے فلکیات دان لیئرڈ کلوز اور نیدرلینڈز کے لیدن آبزرویٹری کی گریجویٹ طالبہ ریچیل وین کیپیلووین نے کی ہے، جنہوں نےوی ایل ٹی کے ذریعے WISPIT 2 ڈسک اور رنگ سسٹم کی دریافت کی تھی۔