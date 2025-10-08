عمران خان کا علی امین گنڈاپور کو وزیراعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔
پی ٹی آئی کے فوکل پرسن رائے سلمان نے بتایا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران پارٹی رہنماؤں کو علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات دیے ہیں۔
ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عمران خان کی جانب سے سہیل آفریدی کو نیا وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا بنائے جانے کا امکان ہے۔
پشاور میں غیر رسمی گفتگو کے دوران صحافی نے سہیل آفریدی سے سوال کیا کہ آپ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا بننے جا رہے ہیں، جس کے جواب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ میرا نام کافی دنوں سے زیر گردش ہے، عمران خان کی جانب سے باضابطہ ہدایت موصول نہیں ہوئی۔
اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تمام افواہیں پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش ہیں، ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔
پی ٹی آئی پنجاب کے رہنما فیصل ندیم گورچانی نے اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی وزیر اعلیٰ آے گا ہمارا ہی ہوگا، رائے سلمان نے جیل سے باہر آکر بانی پی ٹی آئی کے فیصلے سے آگاہ کیا۔