لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 08, 2025  
14 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

عمران خان کا علی امین گنڈاپور کو وزیراعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو نیا وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا بنائے جانے کا امکان
fahad-bashir فہد بشیر
اپ ڈیٹ 08 اکتوبر 2025 04:41pm
پاکستان
Khyber Pakhtunkhwa CM Ali Amin Gandapur Replacement Decision - Breaking News

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

پی ٹی آئی کے فوکل پرسن رائے سلمان نے بتایا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران پارٹی رہنماؤں کو علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات دیے ہیں۔

ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عمران خان کی جانب سے سہیل آفریدی کو نیا وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا بنائے جانے کا امکان ہے۔

پشاور میں غیر رسمی گفتگو کے دوران صحافی نے سہیل آفریدی سے سوال کیا کہ آپ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا بننے جا رہے ہیں، جس کے جواب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ میرا نام کافی دنوں سے زیر گردش ہے، عمران خان کی جانب سے باضابطہ ہدایت موصول نہیں ہوئی۔

AAJ News Whatsapp

اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تمام افواہیں پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش ہیں، ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔

پی ٹی آئی پنجاب کے رہنما فیصل ندیم گورچانی نے اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی وزیر اعلیٰ آے گا ہمارا ہی ہوگا، رائے سلمان نے جیل سے باہر آکر بانی پی ٹی آئی کے فیصلے سے آگاہ کیا۔

imran khan

cm kpk

Ali Ameen gandapur

Suhail Afridi

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین