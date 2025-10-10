مہنگے گدے چھوڑیں! زمین پر سونا صحت کے لیے زیادہ مفید ہے
جدید طرز زندگی نے نہ صرف ہماری عادات بدل دی ہیں بلکہ سونے کے انداز میں بھی نمایاں فرق آ گیا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ نرم گدوں اور آرام دہ چادروں کے ساتھ بستر پر سونے کو ترجیح دیتے ہیں۔
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرش پر سونا جسم اور ذہن دونوں کے لیے بے شمار فوائد رکھتا ہے؟ فرش پر سونا نہ صرف بچپن کی یادیں تازہ کرتا ہے بلکہ صحت کے کئی پہلوؤں پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔
قدیم معاشرتی روایات میں بچے اور بزرگ ایک ساتھ فرش پر پتلی چٹائی یا چادر بچھا کر سوتے تھے۔ اگرچہ آج یہ عادت کم ہو گئی ہے، مگر جدید تحقیق کے مطابق فرش پر سونا جسمانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔
یہاں آپ کو فرش پر سونے کے 5 حیرت انگیز فائدے بتائے جارہے ہیں۔
ریڑھ کی ہڈی کو سپورٹ ملتی ہے
فرش پر سونے سے ریڑھ کی ہڈی قدرتی طور پر سیدھی رہتی ہے اور جسمانی وضع بہتر ہوتی ہے۔ اس سے غلط پوسچر کی وجہ سے ہونے والا کمر یا کندھے کا درد کم ہوتا ہے۔
جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں راحت
فرش پر سونے سے جسم کے مختلف حصوں پر یکساں وزن پڑتا ہے، جس سے پٹھوں کی کھچاؤ کم ہوتی ہے اور خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ آیوروید کے مطابق یہ عمل ایک قسم کی ایکوپریشر کی طرح ہے، جو جوڑوں اور کندھوں کے درد کو کم کرتا ہے۔
نیند کے معیار میں بہتری
ٹھنڈا اور سخت فرش جسم کا ٹمپریچر منظم کرتا ہےجس سے گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ اس سے تناؤ ہارمون (کورٹیسول) کم ہوتا ہے اور نیند کا ہارمون (میلاٹونن) بڑھتا ہے۔ یہ طریقہ ذہن کو پرسکون اور بے خوابی کے مسائل کو کم کرتا ہے۔
ہاضمے میں بہتری
فرش پر بائیں کروٹ پر سونا ہاضمے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ زمین کی کشش ثقل کھانے کو آنتوں میں آسانی سے حرکت دینے میں مدد کرتی ہے۔ اس سے معدے اور آنتوں پر دباؤ کم ہوتا ہے، جس سے گیس، قبض، بدہضمی، اپھارہ اور تیزابیت جیسے مسائل کم ہوتے ہیں۔
جسم کی گرمی اور سوجن میں کمی
فرش کی ٹھنڈی سطح جسم کی اضافی گرمی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ عادت جسمانی گرمی سے ہونے والی سوجن اور جلن کو کنٹرول کرتی ہے اور خاص طور پر گرمیوں میں فائدہ مند ہے۔
احتیاط اور تجاویز
فرش پر سونے سے پہلے پتلی چٹائی یا کمبل بچھا لیں، تاکہ شروع شروع میں سخت سطح پر سونا آسان ہو۔
ہمیشہ سیدھے یا بائیں طرف سونے کی کوشش کریں تاکہ ریڑھ کی ہڈی اور اعضا پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔
فرش کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ دھول اور الرجی سے بچا جا سکے۔
اگر آپ گدے پر سونے کے عادی ہیں تو ہفتے میں 2–3 دن فرش پر سونے سے آغاز کریں۔
شدید کمر درد، گٹھیا یا دیگر صحت کے مسائل کی صورت میں فرش پر سونے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔
فرش پر سونا صرف جسمانی فوائد نہیں دیتا بلکہ یہ ایک قدرتی طریقہ بھی ہے جو جسم اور ذہن کو سکون، توانائی اور تندرستی فراہم کرتا ہے۔